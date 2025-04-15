Золототысячника трава (Herba Centaurii)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
78,02
Экономия при брони: -5,94 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,40
Экономия при брони: -24,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,30
Экономия при брони: -24,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
88,91
Экономия при брони: -16,85 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
90,40
Экономия при брони: -4,48 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,40
Экономия при брони: -24,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
87,50
Экономия при брони: -12,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
87,50
Экономия при брони: -12,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
98,50
Экономия при брони: -23,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,40
Экономия при брони: -24,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
87,55
Экономия при брони: -15,49 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,40
Экономия при брони: -24,70 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
87,40
Экономия при брони: -12,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,20
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Золототысячника трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
60,52
Экономия при брони: -2,91 грн
D.s.
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,40
Экономия при брони: -24,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,40
Экономия при брони: -24,70 грн