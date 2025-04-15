Киев
Золототысячника трава (Herba Centaurii)

Золототысячника трава (Herba Centaurii)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 97 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
78,02
Экономия при брони: -5,94 грн
72,08 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,40
Экономия при брони: -24,70 грн
74,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,30
Экономия при брони: -24,60 грн
74,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
88,91
Экономия при брони: -16,85 грн
72,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
90,40
Экономия при брони: -4,48 грн
85,92 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,40
Экономия при брони: -24,70 грн
74,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
87,50
Экономия при брони: -12,80 грн
74,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
87,50
Экономия при брони: -12,80 грн
74,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
98,50
Экономия при брони: -23,80 грн
74,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,40
Экономия при брони: -24,70 грн
74,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
87,55
Экономия при брони: -15,49 грн
72,06 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,40
Экономия при брони: -24,70 грн
74,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
87,40
Экономия при брони: -12,70 грн
74,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,20
Экономия при брони: -24,50 грн
74,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Золототысячника трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
60,52
Экономия при брони: -2,91 грн
57,61 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,40
Экономия при брони: -24,70 грн
74,70 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,40
Экономия при брони: -24,70 грн
74,70 грн
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