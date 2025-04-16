Золототысячника трава (Herba Centaurii)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
88,70
Экономия при брони: -13,88 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
93,61
Экономия при брони: -4,50 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
79,05
Экономия при брони: -4,21 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
85,23
Экономия при брони: -4,35 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
86,56
Экономия при брони: -5,68 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
77,06
Экономия при брони: -5,09 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
88,44
Экономия при брони: -16,47 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
97,40
Экономия при брони: -25,30 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
78,96
Экономия при брони: -4,13 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
77,84
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
103,97
Экономия при брони: -6,67 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
87,56
Экономия при брони: -3,74 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Золототысячника трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Золототысячника трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
59,22
Экономия при брони: -2,50 грн