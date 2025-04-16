Киев
Эргокальциферол (Ergocalciferol)

Эргокальциферол (Ergocalciferol)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 6 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
43,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
39,80 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
43,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
43,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
39,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
39,80 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
82.5 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
34,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Марганец, ул. Независимости, 27
98.6 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
44,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
107.5 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
33,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
43,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
110.9 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
33,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 59
113.0 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
43,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
113.3 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
33,20 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 1-Г
114.2 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
43,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
115.7 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
33,20 грн
Экономная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 4-К
117.0 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
43,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
125.8 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
33,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
127.8 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
31,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
128.4 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
43,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
130.3 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
39,80 грн
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