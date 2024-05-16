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Аминофид саше 10 мл тм Fidem Pharm, №20 - Харьков (912461) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (3)
488,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (2)
488,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (3)
488,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
488,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1), саше (3)
488,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (5), саше (16)
488,40 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (2)
488,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (2)
488,40 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1), саше (9)
488,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
Всего: упаковка (1), саше (16)
488,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (3)
488,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Всего: упаковка (1)
488,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
Всего: упаковка (2)
488,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
488,40 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Песочин, ул. Квартальная, 14
Всего: упаковка (1), саше (18)
488,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (1), саше (10)
488,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 70
Всего: упаковка (1), саше (11)
488,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Дергачи, перек. Сумской шлях / Золочевский путь, 1/2
Всего: упаковка (2)
488,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
Всего: упаковка (3), саше (18)
488,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, пл. Соборная, 1-В
Всего: упаковка (3)
488,40 грн