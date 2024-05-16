К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Днепр, бульв. Екатеринославский, 1 Всего: упаковка (1) 934,67 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Металлургов, 16 Всего: упаковка (1) 833,58 Экономия: -31,98 грн 801,60 грн Забронировать

Элитфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (1) 977,00 Экономия: -127,00 грн 850,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 149 Всего: упаковка (1) 854,27 Экономия: -52,67 грн 801,60 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1 Всего: упаковка (1) 1042,10 Экономия: -208,40 грн 833,70 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Мишуги Александра, 4 Всего: упаковка (2) 1042,10 Экономия: -208,40 грн 833,70 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 12 Всего: упаковка (2) 1042,10 Экономия: -208,40 грн 833,70 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, шоссе Столичное, 103/3 Всего: упаковка (1) 1042,10 Экономия: -208,40 грн 833,70 грн Забронировать

Аптекарь Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, шоссе Столичное, 103 Всего: упаковка (1) 961,92 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16 Всего: упаковка (1) 1042,10 Экономия: -208,40 грн 833,70 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Леси Украинки, 26 Всего: упаковка (1) 1042,00 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Антоновича, 176 Всего: упаковка (1) 1042,10 Экономия: -208,40 грн 833,70 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 16-А Всего: упаковка (1) 833,66 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, пл. Спортивная, 1-А Всего: упаковка (2) 1042,10 Экономия: -208,40 грн 833,70 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, пл. Независимости, 2 Всего: упаковка (3) 1042,00 грн Забронировать

Виталюкс Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Большая Васильковская, 72 Всего: упаковка (6) 849,70 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Антоновича, 50 Всего: упаковка (2) 1042,10 Экономия: -208,40 грн 833,70 грн Забронировать

Аптека вашей семьи Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б Всего: упаковка (1) 849,70 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Ярославская, 56-А Всего: упаковка (1) 1042,10 Экономия: -208,40 грн 833,70 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Владимирская, 51/53 Всего: упаковка (2) 1042,00 грн Забронировать