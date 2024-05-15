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Аркескин крем дневной 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (925631) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
1309,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (3)
1347,84 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
1460,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
1460,00 грн
В других городах:
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
1369,00
Экономия: -178,00 грн
1191,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
1460,20
Экономия: -292,00 грн
1168,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
1460,20
Экономия: -292,00 грн
1168,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
1460,20
Экономия: -292,00 грн
1168,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (1)
1460,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
1207,80
Экономия: -241,55 грн
966,25 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
1347,84 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (2)
1460,20
Экономия: -292,00 грн
1168,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (1)
1460,20
Экономия: -292,00 грн
1168,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
1460,20
Экономия: -292,00 грн
1168,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: упаковка (2)
1460,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (1)
1460,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (2)
1190,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
1460,20
Экономия: -292,00 грн
1168,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
1347,84 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (1)
1460,00 грн