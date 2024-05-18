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Pure Skin сыворотка с витамином С и пептидами для сияния кожи флакон 30 мл - Запорожье (923960) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
1391,01
Экономия: -148,34 грн
1242,67 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
1360,18
Экономия: -217,42 грн
1142,76 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
1388,06
Экономия: -183,78 грн
1204,28 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
1366,33
Экономия: -57,33 грн
1309,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
1363,19
Экономия: -54,19 грн
1309,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
1378,71
Экономия: -105,62 грн
1273,09 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
1392,12
Экономия: -155,11 грн
1237,01 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
1397,10
Экономия: -136,53 грн
1260,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
1377,98
Экономия: -105,63 грн
1272,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
1356,52
Экономия: -141,77 грн
1214,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
1383,35
Экономия: -173,83 грн
1209,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (2)
1386,23
Экономия: -243,47 грн
1142,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
1374,88
Экономия: -84,61 грн
1290,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
941,71
Экономия: -172,72 грн
768,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
1375,37
Экономия: -171,09 грн
1204,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (1)
1267,14
Экономия: -204,23 грн
1062,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (4)
940,03
Экономия: -111,82 грн
828,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
1352,98
Экономия: -159,17 грн
1193,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
1368,43
Экономия: -195,57 грн
1172,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
1358,74
Экономия: -115,19 грн
1243,55 грн