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Pure Skin сыворотка с витамином С и пептидами для сияния кожи флакон 30 мл - Харьков (923960) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
1370,78
Экономия: -161,26 грн
1209,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
1391,60
Экономия: -119,25 грн
1272,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (2)
1354,16
Экономия: -211,40 грн
1142,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
1388,33
Экономия: -173,58 грн
1214,75 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
1388,23
Экономия: -97,96 грн
1290,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
1394,35
Экономия: -133,78 грн
1260,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
1399,47
Экономия: -126,38 грн
1273,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
1397,36
Экономия: -88,36 грн
1309,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
1408,86
Экономия: -166,19 грн
1242,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
1384,01
Экономия: -241,25 грн
1142,76 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
1388,59
Экономия: -184,31 грн
1204,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
1348,66
Экономия: -39,66 грн
1309,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
1389,24
Экономия: -152,23 грн
1237,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Крюковщина, ул. Единства, 2
Всего: упаковка (1)
874,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (1)
1250,77
Экономия: -187,86 грн
1062,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
926,33
Экономия: -157,34 грн
768,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
1390,42
Экономия: -186,14 грн
1204,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (1)
1369,59
Экономия: -113,69 грн
1255,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (4)
920,32
Экономия: -92,11 грн
828,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
1377,72
Экономия: -183,91 грн
1193,81 грн