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Мипровит (Miprovit)
Мипровит (Miprovit)
Запорожье
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
364,16
Экономия при брони:
-14,91 грн
349,25
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
371,88
Экономия при брони:
-22,63 грн
349,25
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
363,00
Экономия при брони:
-13,75 грн
349,25
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
366,30
Экономия при брони:
-17,05 грн
349,25
грн
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Аптека шар@
Днепр, просп. Героев, 23
62.5 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
365,36
Экономия при брони:
-16,11 грн
349,25
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
62.6 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
363,18
Экономия при брони:
-13,93 грн
349,25
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
62.6 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
377,80
Экономия при брони:
-13,93 грн
363,87
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
62.7 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
294,63
Экономия при брони:
-15,03 грн
279,60
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
62.9 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
368,62
Экономия при брони:
-19,37 грн
349,25
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
62.9 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
366,27
Экономия при брони:
-17,02 грн
349,25
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
62.9 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
363,29
Экономия при брони:
-14,04 грн
349,25
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 6
62.9 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
363,74
Экономия при брони:
-14,49 грн
349,25
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
63.0 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
367,67
Экономия при брони:
-18,42 грн
349,25
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
63.0 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
375,22
Экономия при брони:
-25,97 грн
349,25
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
63.6 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
373,29
Экономия при брони:
-24,04 грн
349,25
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
64.5 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
370,90
Экономия при брони:
-21,65 грн
349,25
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
65.1 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
369,22
Экономия при брони:
-19,97 грн
349,25
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 1
65.2 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
363,99
Экономия при брони:
-14,74 грн
349,25
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
65.4 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
123,64
Экономия при брони:
-12,42 грн
111,22
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
65.5 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
373,18
Экономия при брони:
-23,93 грн
349,25
грн
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