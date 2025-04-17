Винница (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
367,57
Экономия при брони: -18,32 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
373,57
Экономия при брони: -24,32 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
363,21
Экономия при брони: -13,96 грн
Ощад аптека
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
123,64
Экономия при брони: -14,45 грн
Подорожник
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
365,50
Экономия при брони: -37,60 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
371,30
Экономия при брони: -43,40 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
369,64
Экономия при брони: -20,39 грн
Аптека
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
371,30
Экономия при брони: -43,40 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
372,13
Экономия при брони: -22,88 грн
Подорожник
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
371,30
Экономия при брони: -43,40 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
342,31
Экономия при брони: -22,91 грн
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
362,69
Экономия при брони: -13,44 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
372,76
Экономия при брони: -23,51 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
373,01
Экономия при брони: -23,76 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
367,43
Экономия при брони: -18,18 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Жмеринка, ул. Центральная, 1
35.6 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
362,20
Экономия при брони: -12,95 грн
Аптека низких цен
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
53.0 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
364,97
Экономия при брони: -15,72 грн
Аптека низких цен
Погребище, ул. Винницкая, 12-А
61.7 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
375,39
Экономия при брони: -26,14 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
318,00
Экономия при брони: -9,54 грн