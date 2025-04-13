Киев (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
372,97
Экономия при брони: -23,72 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
363,67
Экономия при брони: -14,42 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
366,09
Экономия при брони: -16,84 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
366,41
Экономия при брони: -17,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
364,65
Экономия при брони: -15,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
371,74
Экономия при брони: -22,49 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
362,65
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
375,29
Экономия при брони: -26,04 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
362,37
Экономия при брони: -13,12 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
364,30
Экономия при брони: -15,05 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
374,10
Экономия при брони: -24,85 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
369,04
Экономия при брони: -19,79 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
370,59
Экономия при брони: -21,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
372,20
Экономия при брони: -22,95 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
367,25
Экономия при брони: -18,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
371,30
Экономия при брони: -31,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
371,25
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
371,50
Экономия при брони: -22,25 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
368,69
Экономия при брони: -19,44 грн
Аптека низких цен
Киев, пер. Политехнический, 1/3
4.0 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
364,23
Экономия при брони: -14,98 грн