Харьков (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
373,32
Экономия при брони: -23,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
374,87
Экономия при брони: -25,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
369,43
Экономия при брони: -20,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
371,39
Экономия при брони: -22,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
5.1 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
374,24
Экономия при брони: -24,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
366,12
Экономия при брони: -16,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
370,83
Экономия при брони: -21,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
370,93
Экономия при брони: -21,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
6.2 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
368,51
Экономия при брони: -18,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
6.6 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
365,20
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
373,04
Экономия при брони: -23,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 31
7.3 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
367,36
Экономия при брони: -18,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-А
7.4 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
365,17
Экономия при брони: -15,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
7.4 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
363,34
Экономия при брони: -13,64 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
379,51
Экономия при брони: -15,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
7.6 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
363,37
Экономия при брони: -13,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 34
7.6 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
367,31
Экономия при брони: -17,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
7.9 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
365,98
Экономия при брони: -16,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
388,41
Экономия при брони: -24,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
8.1 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
367,21
Экономия при брони: -17,51 грн