Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Чернигов
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
362,44
Экономия при брони: -13,19 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
367,71
Экономия при брони: -18,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
367,99
Экономия при брони: -18,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
365,39
Экономия при брони: -16,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
362,58
Экономия при брони: -13,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
365,08
Экономия при брони: -15,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
246,12
Экономия при брони: -13,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
363,78
Экономия при брони: -14,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
368,80
Экономия при брони: -19,55 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, ул. 1-й танковой бригады, 29
4.0 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
365,18
Экономия при брони: -15,93 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
373,32
Экономия при брони: -24,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
372,94
Экономия при брони: -23,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
364,09
Экономия при брони: -14,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
247,66
Экономия при брони: -35,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
370,31
Экономия при брони: -21,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 67/2
114.0 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
364,79
Экономия при брони: -15,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.7 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
370,20
Экономия при брони: -20,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Бровары, ул. Черновола Вячеслава, 2-А
114.7 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
371,81
Экономия при брони: -22,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
115.5 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
367,43
Экономия при брони: -18,18 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
Мипровит Энзифарм капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
363,53
Экономия при брони: -14,28 грн