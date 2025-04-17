Винница (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
270,18
Экономия при брони: -13,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
280,45
Экономия при брони: -22,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
549,18
Экономия при брони: -35,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
569,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
280,45
Экономия при брони: -22,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
536,80
Экономия при брони: -31,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
549,95
Экономия при брони: -36,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
549,90
Экономия при брони: -33,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
268,25
Экономия при брони: -11,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
539,89
Экономия при брони: -26,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
569,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
571,91
Экономия при брони: -38,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
266,98
Экономия при брони: -10,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
560,90
Экономия при брони: -44,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
560,90
Экономия при брони: -44,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
560,90
Экономия при брони: -44,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
549,90
Экономия при брони: -33,90 грн