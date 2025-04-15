Львов (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
567,60 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
537,47
Экономия при брони: -24,05 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
553,40
Экономия при брони: -52,90 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
276,70
Экономия при брони: -26,45 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
537,10
Экономия при брони: -36,60 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
546,19
Экономия при брони: -32,77 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
534,26
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
278,30
Экономия при брони: -28,05 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
553,60
Экономия при брони: -53,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
271,15
Экономия при брони: -20,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
553,40
Экономия при брони: -52,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
541,50
Экономия при брони: -41,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
553,40
Экономия при брони: -52,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
553,40
Экономия при брони: -52,90 грн
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
544,95
Экономия при брони: -31,53 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
276,70
Экономия при брони: -26,45 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
571,00
Экономия при брони: -70,50 грн