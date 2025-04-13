Киев (адрес не указан)
Доступно в 539 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
549,90
Экономия при брони: -46,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
591,50
Экономия при брони: -153,04 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
553,58
Экономия при брони: -20,26 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
548,30
Экономия при брони: -34,88 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
567,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
540,56
Экономия при брони: -27,14 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
555,35
Экономия при брони: -22,03 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
566,72
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
552,19
Экономия при брони: -18,87 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
556,96
Экономия при брони: -25,63 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
563,71
Экономия при брони: -26,41 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
567,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса