Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
554,20
Экономия при брони: -49,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
275,26
Экономия при брони: -18,55 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
536,00
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
272,73
Экономия при брони: -16,02 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
561,46
Экономия при брони: -28,14 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
603,23
Экономия при брони: -34,09 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
563,98
Экономия при брони: -30,66 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
569,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
573,14
Экономия при брони: -39,82 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
571,39
Экономия при брони: -28,12 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
553,70
Экономия при брони: -48,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
569,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
281,90
Экономия при брони: -13,26 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
569,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
545,93
Экономия при брони: -32,51 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
536,00
Экономия при брони: -138,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
569,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
540,10
Экономия при брони: -26,68 грн