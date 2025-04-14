Харьков (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
533,13
Экономия при брони: -19,71 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
549,33
Экономия при брони: -35,91 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
553,40
Экономия при брони: -45,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
569,98
Экономия при брони: -36,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
539,89
Экономия при брони: -26,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
546,34
Экономия при брони: -32,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 40 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
567,60 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса