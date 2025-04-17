Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
581,20
Экономия при брони: -74,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
543,24
Экономия при брони: -16,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
564,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
581,20
Экономия при брони: -74,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
545,74
Экономия при брони: -36,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
564,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
545,10
Экономия при брони: -31,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
564,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
535,66
Экономия при брони: -22,24 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
573,50
Экономия при брони: -66,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
537,78
Экономия при брони: -24,36 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
547,05
Экономия при брони: -35,62 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
552,80
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
532,82
Экономия при брони: -19,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
564,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
551,10
Экономия при брони: -44,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Фоксиджен таблетки, покрытые оболочкой №20
Амакса
532,41
Экономия при брони: -18,99 грн