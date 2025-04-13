Киев
О товаре
Цены
Мыло жидкое Бебикокколе с экстрактом цветков лотоса и бета-глюканом из овса (Liquid soap Babycoccole with lotus flower extract and beta-glucan from oats)
Мыло жидкое Бебикокколе с экстрактом цветков лотоса и бета-глюканом из овса (Liquid soap Babycoccole with lotus flower extract and beta-glucan from oats)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 1 аптеках в Киев
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мыло жидкое "Babycoccole" с экстрактом цветков лотоса и бета-глюканом из овса 250 мл №1
Betafarma
192,70
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню