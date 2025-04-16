Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1422,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1422,00
Экономия при брони: -27,00 грн
1395,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1455,00
Экономия при брони: -14,00 грн
1441,00 грн
Ева
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 15/1
373.0 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1542,00 грн
Жемчужина
Закрыто
Открывается в 05:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
375.0 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1542,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
383.7 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1243,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
433.6 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1367,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
434.3 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1367,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
444.2 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1553,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
444.3 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1553,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Червония Василия, 39
715.4 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1367,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
845.9 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
683,75
Экономия при брони: -0,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
871.0 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1367,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Мира, 29
902.9 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1155,84 грн