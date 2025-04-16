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Фертил кеа (Fertil care)
Фертил кеа (Fertil care)
Николаев
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Ева
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 15/1
112.8 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1542,00
грн
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Жемчужина
Открыто
Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
115.0 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1542,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
124.2 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1243,20
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1422,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
1395,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
259.3 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1422,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1455,00
Экономия при брони:
-14,00 грн
1441,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
398.9 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони:
-0,10 грн
1367,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
399.5 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони:
-0,10 грн
1367,40
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
405.1 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1553,90
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1553,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Червония Василия, 39
586.1 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони:
-0,10 грн
1367,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
671.5 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
683,75
Экономия при брони:
-0,05 грн
683,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
680.0 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони:
-0,10 грн
1367,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Виноградов, ул. Мира, 29
684.8 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1155,84
грн
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