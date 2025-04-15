Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
683,75
Экономия при брони: -0,05 грн
В городах рядом
Подорожник
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
71.7 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1367,40 грн
Подорожник
Ровно, ул. Червония Василия, 39
182.7 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1367,40 грн
Бажаемо здоровья
Виноградов, ул. Мира, 29
202.2 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1155,84 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1553,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
468.4 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1553,90 грн
Подорожник
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
477.7 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1367,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
479.6 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1367,40 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
582.2 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1455,00
Экономия при брони: -14,00 грн
1441,00 грн
Ева
Одесса, просп. Небесной Сотни, 15/1
625.8 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1542,00 грн
Жемчужина
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
627.8 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1542,00 грн
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
629.7 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1243,20 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
836.6 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1422,00
Экономия при брони: -27,00 грн
1395,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
844.9 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1422,00 грн