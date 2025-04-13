Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1553,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1553,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
10.6 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1367,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
11.9 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1367,40 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1351,00
Экономия при брони: -13,00 грн
1338,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Червония Василия, 39
301.2 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1367,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1331,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
436.7 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1422,00
Экономия при брони: -27,00 грн
1395,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
445.8 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1422,00 грн
Ева
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 15/1
449.2 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1542,00 грн
Жемчужина
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
452.8 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1542,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
461.5 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1243,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
470.2 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1367,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
518.5 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1367,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1367,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Мира, 29
600.7 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницкая Галина Ивановна
1155,84 грн