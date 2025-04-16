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Альторе форте (Altore forte)
Альторе форте (Altore forte)
Кривой Рог
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
197.9 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
90,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
509.5 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
90,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Изяслав, ул. Шевченко, 40-Б
537.1 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
60,53
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Русская, 273
550.1 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
90,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Русская, 252
550.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
30,79
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Русская, 248-Б
550.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Черновцы, ул. Сосюры Владимира, 5-А
552.7 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
90,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Небесной Сотни, 3-А
554.2 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
90,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Главная, 41
554.6 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается через 29 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
597.1 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Тернополь, ул. Торговица, 9
599.4 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
61,66
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Русская, 16
599.9 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Карпенко, 10
600.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
90,75
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается через 29 мин
Тернополь, бульв. Просвещения, 19
601.7 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
90,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Винники, ул. Галицкая, 18
708.5 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
90,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сыховская, 12
713.1 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
90,75
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, просп. Красной Калины, 36
714.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
90,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Лычаковская, 55
715.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
90,70
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 26
716.1 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
90,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Владимира Великого, 1
716.5 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
90,75
грн
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