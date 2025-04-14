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Альторе форте (Altore forte)
Альторе форте (Altore forte)
Днепр
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D.s.
Открыто
Закроется через 32 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
239.6 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 32 мин
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
615.8 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 32 мин
Изяслав, ул. Шевченко, 40-Б
617.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
61,66
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Русская, 273
662.2 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 32 мин
Черновцы, ул. Русская, 252
662.4 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
30,79
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 32 мин
Черновцы, ул. Русская, 248-Б
662.5 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:30
Черновцы, ул. Сосюры Владимира, 5-А
664.8 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 32 мин
Черновцы, ул. Небесной Сотни, 3-А
666.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 32 мин
Черновцы, ул. Главная, 41
666.4 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 32 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
690.4 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9
693.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
61,66
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 32 мин
Тернополь, ул. Русская, 16
693.7 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 32 мин
Тернополь, ул. Карпенко, 10
694.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 32 мин
Тернополь, бульв. Просвещения, 19
695.7 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 32 мин
Винники, ул. Галицкая, 18
800.9 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 12
805.9 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
807.1 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 55
807.6 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,40
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
808.5 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,40
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 32 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 1
809.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсулы №30
Красная звезда
92,45
грн
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