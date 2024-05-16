Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бальзам-кондиционер для волос "Triuga"Цены в аптеках

Бальзам-кондиционер для волос "Triuga" 1000 мл укрепляющий - Киев (919462) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
222,97 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (2)
221,76 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
221,31 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
222,30 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (2)
220,19 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (2)
222,78 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (2)
221,74 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
221,22 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Засумская, 1
Всего: упаковка (1)
221,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
223,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
222,43 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (2)
222,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
220,68 грн
Аптека ваш консультант
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
223,05 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
220,89 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом