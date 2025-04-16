Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
417,36
Экономия при брони: -17,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
463,09
Экономия при брони: -18,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
4.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
470,69
Экономия при брони: -26,22 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
9.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
468,23
Экономия при брони: -23,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
10.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
467,65
Экономия при брони: -23,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
439,55
Экономия при брони: -21,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,22
Экономия при брони: -27,62 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
70.1 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
465,95
Экономия при брони: -21,48 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
127.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
470,06
Экономия при брони: -25,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
198.1 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Змиев, ул. Административная, 5
220.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 21
220.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
470,17
Экономия при брони: -27,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
228.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Экономия при брони: -211,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
230.2 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Экономия при брони: -211,00 грн