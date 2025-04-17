Винница (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
475,42
Экономия при брони: -30,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
469,35
Экономия при брони: -27,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
476,09
Экономия при брони: -31,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
464,43
Экономия при брони: -19,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
464,56
Экономия при брони: -22,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
476,63
Экономия при брони: -32,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
462,25
Экономия при брони: -17,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
463,41
Экономия при брони: -18,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
472,16
Экономия при брони: -27,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
474,37
Экономия при брони: -32,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
472,28
Экономия при брони: -30,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
470,73
Экономия при брони: -28,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -58,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
461,58
Экономия при брони: -17,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
5.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
461,04
Экономия при брони: -16,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 66
5.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
476,14
Экономия при брони: -31,67 грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тывров, ул. Вознесенская, 2
24.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тывров, ул. Тыверская, 38
25.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -58,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Е
33.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт