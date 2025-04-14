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Селефорт (Selefort)
Селефорт (Selefort)
Одесса
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Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
109.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
473,14
Экономия при брони:
-28,67 грн
444,47
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
117.1 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
462,16
Экономия при брони:
-17,69 грн
444,47
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
474,64
Экономия при брони:
-32,86 грн
441,78
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Джулинка, ул. Центральная, 34-В
228.2 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони:
-56,50 грн
389,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Крыжополь, ул. Долейка Андрея, 14-А
251.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони:
-56,50 грн
389,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
251.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Экономия при брони:
-211,00 грн
179,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Экономия при брони:
-211,00 грн
179,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
254.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
180,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
262.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
468,86
Экономия при брони:
-24,39 грн
444,47
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ямполь, перек. Соборная / Замковая, 23/14
266.4 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони:
-56,50 грн
389,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Ладыжин, ул. Строителей, 15
267.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
394,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
307.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
475,38
Экономия при брони:
-30,91 грн
444,47
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
307.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
474,71
Экономия при брони:
-30,24 грн
444,47
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 36
307.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони:
-56,50 грн
389,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
308.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
473,26
Экономия при брони:
-31,48 грн
441,78
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 61
308.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони:
-56,50 грн
389,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 65
308.1 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
394,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, ул. Полтавская, 85
310.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
394,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Тывров, ул. Вознесенская, 2
324.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
394,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Тывров, ул. Тыверская, 38
325.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони:
-56,50 грн
389,00
грн
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