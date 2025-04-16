Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
6.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
460,68
Экономия при брони: -16,21 грн
Фармакопейка
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
477,30
Экономия при брони: -32,83 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
154.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
470,87
Экономия при брони: -26,40 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Экономия при брони: -211,00 грн
Подорожник
Джулинка, ул. Центральная, 34-В
236.2 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -58,20 грн
Аптека низких цен
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
243.2 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
459,10
Экономия при брони: -17,32 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
250.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
442,11
Экономия при брони: -24,51 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
250.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
468,63
Экономия при брони: -24,16 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
250.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
439,64
Экономия при брони: -22,04 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
251.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
476,72
Экономия при брони: -32,25 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
470,51
Экономия при брони: -26,04 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Металлургов, 16
256.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
469,35
Экономия при брони: -24,88 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 121
263.2 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
415,71
Экономия при брони: -15,72 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Чаривная, 68
264.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
275.1 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
466,94
Экономия при брони: -22,47 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт