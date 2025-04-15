Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
471,36
Экономия при брони: -26,89 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
437,56
Экономия при брони: -22,64 грн
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
465,22
Экономия при брони: -23,44 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
469,97
Экономия при брони: -25,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Княгини Ольги, 71-Б
3.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Пульс
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
3.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Львов, ул. Выговского Ивана, 29-А
4.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
468,81
Экономия при брони: -24,34 грн
Подорожник
Львов, ул. Научная, 64
4.2 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
469,53
Экономия при брони: -27,75 грн
Аптека бам
Львов, ул. Стрыйская, 51
4.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
471,13
Экономия при брони: -26,66 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
431,51
Экономия при брони: -16,59 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
469,35
Экономия при брони: -24,88 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
464,84
Экономия при брони: -20,37 грн
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Аптека низких цен
Сокольники, ул. Трускавецкая, 125
5.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
315,96
Экономия при брони: -19,68 грн
Подорожник
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
15.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн