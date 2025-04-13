Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
3.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -53,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
9.1 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -53,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони: -21,00 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, просп. Киевский Шлях, 180-А
30.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
472,83
Экономия при брони: -28,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 44
60.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
472,61
Экономия при брони: -28,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
60.1 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
474,50
Экономия при брони: -32,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 5
77.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
476,90
Экономия при брони: -32,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
77.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
459,76
Экономия при брони: -17,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
78.4 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
462,69
Экономия при брони: -18,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 151-А
126.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-А
140.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
474,01
Экономия при брони: -32,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
145.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
156.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
475,51
Экономия при брони: -31,04 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
157.4 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -53,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
157.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
470,95
Экономия при брони: -29,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
157.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
461,85
Экономия при брони: -20,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
157.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
297,15
Экономия при брони: -35,42 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
157.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -53,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
159.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
465,15
Экономия при брони: -20,68 грн