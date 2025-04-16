Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
470,06
Экономия при брони: -25,59 грн
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Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
107.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Экономия при брони: -211,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
108.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Экономия при брони: -211,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
123.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
439,55
Экономия при брони: -21,95 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
124.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
467,65
Экономия при брони: -23,18 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
124.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
468,23
Экономия при брони: -23,76 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
124.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,22
Экономия при брони: -27,62 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
125.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
470,69
Экономия при брони: -26,22 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Металлургов, 16
128.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
463,09
Экономия при брони: -18,62 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 121
136.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
417,36
Экономия при брони: -17,37 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Пастера, 2
136.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
465,95
Экономия при брони: -21,48 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Чаривная, 68
138.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
145.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
462,83
Экономия при брони: -18,36 грн
Фармакопейка
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
155.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
460,46
Экономия при брони: -15,99 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
193.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
470,96
Экономия при брони: -26,49 грн