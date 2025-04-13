Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
463,93
Экономия при брони: -20,80 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 21
35.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
462,06
Экономия при брони: -18,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Змиев, ул. Административная, 5
35.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
55.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
459,12
Экономия при брони: -15,99 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
129.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
477,16
Экономия при брони: -32,69 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.4 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
467,47
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
251.1 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
428,13
Экономия при брони: -28,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
251.4 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
477,48
Экономия при брони: -33,01 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
256.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,18
Экономия при брони: -27,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
256.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
464,26
Экономия при брони: -19,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
257.0 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
469,39
Экономия при брони: -24,92 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
257.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
433,93
Экономия при брони: -16,33 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
305.1 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
474,80
Экономия при брони: -30,33 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт