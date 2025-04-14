Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
470,87
Экономия при брони: -26,40 грн
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, пл. Соборная, 2
7.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется через 35 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
466,98
Экономия при брони: -22,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
471,58
Экономия при брони: -27,11 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
71.2 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
446,39
Экономия при брони: -28,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
71.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
469,53
Экономия при брони: -25,06 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 68
71.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
71.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
462,56
Экономия при брони: -18,09 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
71.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
425,32
Экономия при брони: -25,33 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
72.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
437,75
Экономия при брони: -20,15 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
127.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
468,86
Экономия при брони: -24,39 грн
Бажаемо здоровья
Полтава, ул. Котляревского, 11
128.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Змиев, ул. Административная, 5
169.2 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Змиев, ул. Лиманская, 21
169.2 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
459,83
Экономия при брони: -16,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Харьков, просп. Байрона, 23/1
190.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
472,26
Экономия при брони: -29,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
193.4 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
467,67
Экономия при брони: -24,54 грн