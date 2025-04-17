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Селефорт (Selefort)
Селефорт (Selefort)
Чернигов
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 18 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
129.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
358,00
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется через 18 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
129.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони:
-63,40 грн
382,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 18 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
129.9 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони:
-63,40 грн
382,10
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
386,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
386,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Васильков, просп. Киевский Шлях, 180-А
158.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
471,76
Экономия при брони:
-27,29 грн
444,47
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Фастов, ул. Соборная, 44
185.1 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
465,91
Экономия при брони:
-21,44 грн
444,47
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Фастов, ул. Соборная, 65
185.2 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
457,36
Экономия при брони:
-15,58 грн
441,78
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется через 18 мин
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 5
205.5 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
466,00
Экономия при брони:
-21,53 грн
444,47
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
205.7 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
463,27
Экономия при брони:
-21,49 грн
441,78
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
206.4 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
475,42
Экономия при брони:
-30,95 грн
444,47
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 151-А
230.8 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
216,50
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
234.6 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
467,43
Экономия при брони:
-22,96 грн
444,47
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 18 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 40
235.2 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони:
-63,40 грн
382,10
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
236.2 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
470,68
Экономия при брони:
-28,90 грн
441,78
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
236.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
461,23
Экономия при брони:
-19,45 грн
441,78
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 18 мин
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
236.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
297,15
Экономия при брони:
-42,29 грн
254,86
грн
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Аптека
Открыто
Закроется через 18 мин
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
236.3 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони:
-63,40 грн
382,10
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется через 18 мин
Черкассы, ул. Припортовая, 25
236.4 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
464,88
Экономия при брони:
-20,41 грн
444,47
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
Селефорт капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
371,00
грн
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