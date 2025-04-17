Зубная нить Биомед (Biomed dentalfloss)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
3.1 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Скалецкого, 35
3.5 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
5.0 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
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Закрыто
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Сквира, ул. Соборная, 7
100.9 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
200,45
Экономия при брони: -6,01 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 47
113.4 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
114.2 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 13/1
123.0 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 66
126.2 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
133.0 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
200,44
Экономия при брони: -6,01 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 23
136.5 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
138.4 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 68
152.1 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
152.5 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
165.8 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
167.5 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Боярка, ул. Магистральная, 40
178.1 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белогородка, ул. Строительная, 19
179.3 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
179.5 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Гореничи, ул. Столичная, 1
181.3 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн