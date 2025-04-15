Зубная нить Биомед (Biomed dentalfloss)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Львов
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.0 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
4.3 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины Павла, 3
46.8 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
200,45
Экономия при брони: -6,01 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Героев Майдана, 10
63.1 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
64.5 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
71.7 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
112.9 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
140.3 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
224.7 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 265-А
225.6 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
323.2 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
325.4 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Скалецкого, 35
327.4 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
332.5 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
334.6 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 47
335.7 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 66
363.2 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн