Зубная нить Биомед (Biomed dentalfloss)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
275,60
Экономия при брони: -66,93 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
268,10
Экономия при брони: -65,09 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
269,40
Экономия при брони: -65,43 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
249,90
Экономия при брони: -66,20 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, просп. Берестейский, 24
3.8 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
3.9 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
4.2 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
247,80
Экономия при брони: -64,10 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кочура Григория, 4
4.4 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
247,80
Экономия при брони: -64,10 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
4.9 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
5.1 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
271,00
Экономия при брони: -65,83 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
5.3 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
249,90
Экономия при брони: -66,20 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 47
5.4 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн