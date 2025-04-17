Зубная нить Биомед (Biomed dentalfloss)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Фармсвит здоровья
Открыто
Закроется через 18 мин
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Свит здоровья зжс
Закрыто
Открывается в 09:00
Чернигов, ул. Казацкая, 48
2.5 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
В городах рядом
Біла ромашка
Славутич, кв-л Полесский, 60
36.5 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
224,90
Экономия при брони: -6,75 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 18 мин
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 18 мин
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
65.0 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 18 мин
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 18 мин
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 18 мин
Иванков, ул. Габорака Олега, 32
114.8 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
114.9 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.7 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
121.4 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
122.0 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
122.1 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
249,90
Экономия при брони: -66,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Милютенко, 34
122.5 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
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Экономия при брони: -61,89 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
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Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
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Экономия при брони: -6,77 грн
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Киев, просп. Оболонский, 19
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Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 18 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
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Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
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Экономия при брони: -66,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 18 мин
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123.0 км
Комплексная объемная зубная нить Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.