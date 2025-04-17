Энтерол® 250 порошок для орального применения (Enterol® 250 powder for oral administration)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
359,19
Экономия при брони: -42,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
404,30
Экономия при брони: -73,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
382,08
Экономия при брони: -56,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
283,01
Экономия при брони: -51,31 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
422,50
Экономия при брони: -91,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
422,50
Экономия при брони: -91,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
362,59
Экономия при брони: -35,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
365,57
Экономия при брони: -53,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
404,30
Экономия при брони: -73,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
373,25
Экономия при брони: -47,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
358,88
Экономия при брони: -33,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
422,50
Экономия при брони: -91,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
411,86
Экономия при брони: -82,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
371,49
Экономия при брони: -45,28 грн