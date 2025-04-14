Энтерол® 250 порошок для орального применения (Enterol® 250 powder for oral administration)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 356 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
358,92
Экономия при брони: -14,24 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
386,75
Экономия при брони: -34,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
398,97
Экономия при брони: -58,67 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
378,35
Экономия при брони: -38,05 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
404,30
Экономия при брони: -87,70 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex