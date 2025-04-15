Энтерол® 250 порошок для орального применения (Enterol® 250 powder for oral administration)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 269 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
357,27
Экономия при брони: -29,82 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
404,30
Экономия при брони: -73,30 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
404,30
Экономия при брони: -87,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
404,30
Экономия при брони: -73,30 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
380,00
Экономия при брони: -67,13 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
377,70
Экономия при брони: -47,03 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
422,50
Экономия при брони: -91,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
422,50
Экономия при брони: -91,50 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
405,30
Экономия при брони: -74,30 грн