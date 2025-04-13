Энтерол® 250 порошок для орального применения (Enterol® 250 powder for oral administration)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 992 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
404,30
Экономия при брони: -87,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
422,50
Экономия при брони: -105,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
443,80
Экономия при брони: -78,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Фармация
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
426,10
Экономия при брони: -91,47 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
373,90
Экономия при брони: -43,43 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Фармация
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
426,10
Экономия при брони: -59,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
379,18
Экономия при брони: -63,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
422,50
Экономия при брони: -105,90 грн