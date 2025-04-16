Энтерол® 250 порошок для орального применения (Enterol® 250 powder for oral administration)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
422,50
Экономия при брони: -91,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
379,10
Экономия при брони: -54,32 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
380,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
377,13
Экономия при брони: -35,30 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
362,31
Экономия при брони: -37,83 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
378,31
Экономия при брони: -68,03 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
377,63
Экономия при брони: -67,46 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
404,30
Экономия при брони: -73,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
374,87
Экономия при брони: -64,70 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
373,86
Экономия при брони: -49,63 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
404,30
Экономия при брони: -73,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
406,88
Экономия при брони: -83,16 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
402,48
Экономия при брони: -85,44 грн