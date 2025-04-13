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Энтерол® 250 порошок для орального применения (Enterol® 250 powder for oral administration)

Энтерол® 250 порошок для орального применения (Enterol® 250 powder for oral administration)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 422 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
321,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
321,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
411,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
341,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
370,92
Экономия при брони: -36,57 грн
334,35 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
301,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
301,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
304,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
382,19
Экономия при брони: -70,57 грн
311,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
404,30
Экономия при брони: -87,70 грн
316,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
315,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
422,50
Экономия при брони: -105,90 грн
316,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
394,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
301,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
301,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
301,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
404,30
Экономия при брони: -87,70 грн
316,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
323,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
306,60 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
326,00 грн
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