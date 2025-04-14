Энтерол® 250 порошок для орального применения (Enterol® 250 powder for oral administration)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 295 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
366,05
Экономия при брони: -32,34 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
383,41
Экономия при брони: -49,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
371,05
Экономия при брони: -23,46 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
422,50
Экономия при брони: -105,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
422,50
Экономия при брони: -105,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
374,80
Экономия при брони: -34,51 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
382,34
Экономия при брони: -67,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
404,30
Экономия при брони: -87,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
371,82
Экономия при брони: -32,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
361,87
Экономия при брони: -42,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
377,99
Экономия при брони: -24,68 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
401,13
Экономия при брони: -70,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
379,18
Экономия при брони: -48,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
370,88
Экономия при брони: -59,26 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
226,34
Экономия при брони: -14,36 грн