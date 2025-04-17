Энтерол® 250 порошок для орального применения (Enterol® 250 powder for oral administration)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
422,50
Экономия при брони: -91,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
359,40
Экономия при брони: -10,78 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Подорожник
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Закроется через 19 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
404,30
Экономия при брони: -73,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
422,50
Экономия при брони: -91,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
382,66
Экономия при брони: -62,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
404,30
Экономия при брони: -73,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
379,25
Экономия при брони: -50,09 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Подорожник
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
422,50
Экономия при брони: -91,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
372,68
Экономия при брони: -41,63 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
422,50
Экономия при брони: -91,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
374,15
Экономия при брони: -53,02 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
382,08
Экономия при брони: -51,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 19 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Энтерол 250 порошок для орального применения 250 мг пакетик №10
Biocodex
422,50
Экономия при брони: -91,50 грн