Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМАНТИДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ; СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКАПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКАКислота аминосалициловая и подобные средстваМесалазинАсакол®Цены в аптеках

Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер, №20 - Одесса (325864) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1593,70 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
1169,60
Экономия: -46,82 грн
1122,78 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1593,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
1413,30 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
1593,70 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1593,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1593,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1593,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1593,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
1593,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
1245,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1593,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1593,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
1315,06 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1593,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1593,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1593,70 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1593,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
1344,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1593,70 грн